إسرائيل قلقة وفي حالة تأهب بعد مغادرة «جيرالد فورد» مياه المتوسط  

بعد فشلها في ثني الولايات المتحدة عن سحب حاملة الطائرات جيرالد فورد وإخراجها من المنطقة، رفعت إسرائيل حالة التأهب في المنطقة الشمالية إلى الحد الأقصى، خشية قيام حزب الله وحماس باستهداف واسع النطاق قد يشمل إطلاق صواريخ بعيدة المدى.

ونقلت مونتي كارلو الدولية عن مصادر إسرائيلية قولها أنه رغم الوضع المتوتر إلا أن “المواجهة مع حزب الله ستبقى تحت سقف الحرب”.

وأجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي جولة على الحدود مع لبنان قال إن “إسرائيل تتابع الوضع وباتت في أقصى درجات التأهب، لكن تركيزها الحربي سيبقى منصبا على حربها ضد حماس”.

وأشار رئيس الاركان إلى أن إسرائيل أبلغت جهات دولية عدة بأنها لا تقف وراء التفجيرات التي شهدتها إيران، فيما زادت حالة التأهب في سفاراتها حول العالم خشية من استهداف دبلوماسيين إسرائيليين.

وكان رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص سحب حاملة الطائرات، وتلقى تأكيد بأن الولايات المتحدة ستحافظ على وجود عسكري جدي في المنطقة.