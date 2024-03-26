«إسماعيل هنية» يتوجه إلى طهران

يصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء الى طهران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن “هنية”، سيجري محادثات مع وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان.

وأشارت وكالة “ارنا”‘ إلى أن “هنية”، سيلتقى أيضا خلال زيارته إلى ايران عددا اخر من مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد يوم واحد من التصديق على قرار وقف النار الفوري في غزة في مجلس الامن الدولي.

هذا وكانت حماس، رحبت أمس، “بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار”، داعية المجلس “للضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار” و”وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني”.

وأكدت في بيان لها، “استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين”، مشددة على “ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها”.

وأضاف البيان أنه “في سياق نص القرار، نؤكّد على أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الانسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ شهور”.