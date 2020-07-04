إصابات فيروس كورونا.. تلامس 11 مليون

تظهر أحدث إحصاء، الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد أصاب حتى أكثر من 11 ملايين شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من نصف مليون شخص، في حين تماثل للشفاء 5 ملايين و544 ألفا. بحسب وكالة رويترز.

ولاتزال الولايات المتحدة تصدرت القائمة بأعلى حصيلة حيث سجلت 128906 حالات وفاة ومليونين و758871 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 61862 حالة وفاة، ومليون و495628 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة، و9859 حالة وفاة.

وجاءت الهند بالمركز الرابع، حيث سجلت 646924 إصابة، بالإضافة إلى 18656 وفاة.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 196096.

وترتفع حصيلة كوريا الجنوبية إلى 13030 إصابة، من بينها، 283 حالة وفاة.

وفي المكسيك سجلت 23 ألفا و511 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن “عدد الحالات يشكل أكثر من ضعفي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة الذي يتم تسجيله سنويا”.