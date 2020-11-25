إصابة ناقلة يونانية بلغم في مرفأ سعودي

أعلنت شركة للأمن البحري أن ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم في مرفأ سعودي، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ونقلت الوكالة عن شركة “آمبري” البريطانية للأمن البحري، اليوم الأربعاء، إن ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم في مرفأ سعودي، مما ألحق أضرارا بجسمها.

وأضافت الشركة أن الناقلة “أجراري” ترفع علم مالطا وتشغلها شركة “تي.إم.إس” تانكرز اليونانية، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول الواقعة، أو في أي مرفأ سعودي وقعت تحديدا.

من جهتها نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين، قولهم إن لغما في البحر الأحمر قبالة سواحل المملكة العربية السعودية بالقرب من اليمن انفجر وألحق أضرارا بناقلة نفط، في أحدث حادث استهدف المملكة وسط حربها الطويلة ضد الحوثيين في اليمن.

ووقع الانفجار في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، واستهدف ناقلة النفط “إم تي أغراري” التي ترفع العلم المالطي تابعة لليونان.

وقال بيان من مشغلي شركة أغراري: “تعرضت سفينتهم لهجوم من مصدر غير معروف، وصُدمت على ارتفاع متر واحد فوق خط الماء وتعرضت لخرق، ولم تقع إصابات”.

وأشار بيان الشركة، إلى أن السفينة كانت لا تزال تطفو قبالة الساحل، وكان مسؤولون سعوديون على متنها.

وبحسب التقارير الأولية، فإن حالة السفينة مستقرة، في حين لم ترد معلومات عن حدوث تلوث جراء الحادث.

وأوضحت التقارير أن هذه الناقلة تم بناؤها في عام 2009، وتبحر تحت علم مالطا، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 107009 أطنان من الوزن الساكن، بينما يبلغ طولها الإجمالي 243.8 مترا وعرضها 42 مترا.

وأكدت شركة TMS Tankers التي تتخذ من أثينا مقرا لها تعرض إحدى ناقلاتها النفطية اليوم الأربعاء لهجوم في ميناء سعودي.

وأشارت في بيان لها إلى أن الناقلة Agrari تعرضت اليوم لـ”هجوم مجمهول المصدر” في ميناء الشقيق السعودي قرب حدود اليمن، مضيفة أن السفينة قد اختتمت حتى حين الاعتداء عملية التفريغ وكانت تستعد لمغادرة الميناء.

وذكرت الشركة أن الهجوم خلف ثغرة في هيكل السفينة، مؤكدة عدم تعرض أي من طاقم السفينة لإصابات وعدم رصد أي تلوث جراء الحادث.

ولفتت الشركة إلى أن السفينة ترسو قبالة المملكة ووصل مسؤولون سعوديون لمعاينتها.

وأعلن التحالف العربي في وقت سابق من اليوم أن سفينة تجارية أصيبت بشظايا زورق مفخخ تم تدميره جنوب البحر الأحمر، محملا جماعة الحوثيين المسؤولية عن الهجوم.