إصابة 18 بحاراً بحريق نشب في سفينة أمريكية حربية

كشفت البحرية الأمريكية عن إصابة 21 شخصا في انفجار أعقبه حريق على متن سفينة حربية في القاعدة البحرية الأمريكية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

وقال مسؤولون بالبحرية الأمريكية إن 18 بحارا على الأقل نقلوا إلى مستشفى بمنطقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا إثر تعرضهم لإصابات طفيفة في حريق ضخم ما زال مشتعلا على ظهر السفينة الحربية بونهوم ريتشارد الأحد، في حين أكد مسؤول للصحفيين، أن حالة البحارة مستقرة.

وغرد أسطول المحيط الهادئ بالبحرية الأمريكية، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بأن أفراد الطاقم، لم يكونوا جميعهم على متن السفينة أثناء الانفجار والحريق الناجم عنه، وبأن عدة هيئات مختلفة عملت للسيطرة على الحريق.

وأظهرت مشاهد مصورة بثت مباشرة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق صباح الأحد ليجدوا أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد بارتفاع مئات الأقدام في الهواء من عدة نقاط على طول السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييغو البحرية والتي يبلغ طولها 257 مترا.

وأفاد رئيس هيئة الإطفاء الفدرالية بسان دييغو، أن طواقم الهيئة تعمل على إخماد الحريق على متن السفينة بالتعاون مع طواقم مكافحة الحرائق التابعة للبحرية الأمريكية.

ولا تعرف حتى الآن أسباب نشوب الحريق ووقوع الانفجار، فيما تقول تقارير إنه بدأ في منطقة ضخمة مفتوحة لتخزين المعدات البحرية، مع تأكيدها عدم وجود ذخائر على متن السفينة

وقالت قوات البحرية إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما أعلن نشوب الحريق نحو الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وبحلول ظهر الأحد بالتوقيت المحلي قالت الإدارة إن تعليمات صدرت لكل أفرادها بالخروج من الرصيف البحري في الوقت الذي أظهرت مشاهد مصورة من الجو تصاعد الحريق.

كانت السفينة “بونهوم ريتشارد” تحت الصيانة،على متنها 160 شخصا من أصل ألف شخص طاقهما الكامل.