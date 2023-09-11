إعصار دانيال المدمّر يتجه إلى مصر بعد اليونان وليبيا

حذرت السلطات المصرية اليوم الاثنين، من أخطار دخول إعصار دانيال إلى البلاد، بعد أن تسبب في خسائر كبيرة في اليونان وليبيا.

ووفقاً لما أوردته “سكاي نيوز عربية” فقد وصل الإعصار دانيال إلى السواحل الليبية، أمس الأحد، متسببًا في هطول أمطار غزيرة، بالإضافة إلى عواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تشهد البلاد، اليوم الاثنين، نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال في أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة وتمتد مساءً إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً.

وسيشعر كل سكان مصر بالإعصار دانيال يومي الاثنين والثلاثاء، خاصة مناطق السلوم ومطروح وسيوة.

وتسبب إعصار دانيال في مقتل 10 أشخاص في اليونان، وأضرار بمليارات الدولارات.

ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضاً أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل بأنها “شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة”.

وتعرضت ليبيا ليوم عصيب بسبب العاصفة دانيال، وهو ما دفع السلطات لرفع حالة الطوارئ للتأهب في جميع المدن المتأثرة.

ولقي 150 شخصًا على الأقل حتفهم جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس الاثنين.

وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.