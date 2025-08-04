إعلامي مصري يتحدّى نتنياهو.. كاتب إسرائيلي يوجه انتقادات للحكومة: «حكومة حقيرة فتحت علينا أبواب الجحيم»!

وصف الكاتب الإسرائيلي باراك بن كسبيت الحكومة الإسرائيلية بأنها “حكومة حقيرة فتحت أبواب الجحيم على نفسها وعلينا”، معبراً عن صدمته من الفشل السياسي والعسكري المستمر في التعامل مع ملف الأسرى والواقع المتدهور في قطاع غزة.

وفي مقال نشرته صحيفة “معاريف”، أشار بن كسبيت إلى تخصيص البند الأول في اجتماع الحكومة المرتقب لمناقشة التهديدات الأمنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته، في وقت تتزايد معاناة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في أنفاق غزة، معتبراً ذلك مؤشراً على تراجع الأولويات.

وقال: “هل هذا كابوس أم خدعة؟ نحن نرى بأعيننا رهائن يتحلّلون في الأسر ولا أحد يتحرك”.

ووصف مشاهد الأسرى الذين تحوّلوا إلى “هياكل عظمية” بأنها انعكاس واضح للانهيار الأخلاقي والسياسي داخل الحكومة، منتقداً تركيز نتنياهو على صورته الشخصية وأمنه الخاص بدلاً من اتخاذ خطوات حقيقية لإنقاذ الرهائن ووقف الكارثة في غزة.

ورأى بن كسبيت أن رئيس الوزراء بات مشلولاً ومذعوراً، فيما تستمتع حركة حماس بكل لحظة من تدهور الوضع الإسرائيلي، بعدما نجحت في محاصرة تل أبيب بين الفشل العسكري والاستنزاف الداخلي.

وأضاف: “الخيارات أمام نتنياهو أصبحت محدودة، وكل مرة تفتح فيها أبواب الجحيم تكون أسوأ من سابقتها”.

واستعرض الكاتب الأداء الحكومي الذي وصفه بـ”الفاسد والفاشل”، مشيراً إلى أن الانتصار الكامل على حماس أصبح “وهمًا سخيفًا”، في حين يستمر الاستنزاف العسكري والاقتصادي، وتغيب الرؤية السياسية.

كما تطرق إلى التوتر المتصاعد بين الحكومة والقيادة العسكرية، موضحاً أن رئيس الأركان إيال زامير مدرك تماماً لحجم المأزق، ويعلم أن الجيش “يطارد الوهم وسط الأنقاض”.

واختتم بن كسبيت مقاله بعبارة لاذعة: “لقد أكلنا السمك الفاسد وطُردنا من المدينة.. هذه الحكومة تحفر قبرها بيديها، وتغرق إسرائيل معها”.

إعلامي مصري باسم يوسف يتحدى مزاعم نتنياهو في بودكاست أمريكي ويكشف تواطؤ إسرائيل وأمريكا

في ظهور لافت على البودكاست الأمريكي الشهير “Nilk Boys”، تحدى الإعلامي المصري باسم يوسف مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أطلقها خلال استضافته في البرنامج قبل أسبوعين.

وخلال الحلقة التي أُذيعت مباشرة دون مونتاج، استخدم يوسف الحقائق التاريخية والوثائق الموثقة للرد على تصريحات نتنياهو، فيما كان فريق البرنامج يعرض المقالات المؤيدة لكلامه على الشاشة بشكل فوري، كاشفًا عن جرائم إسرائيل والتواطؤ الأمريكي والأوروبي المستمر على مدار عقود.

وقال باسم يوسف مخاطبًا مقدمي البرنامج: “أنتما لستما أطفالًا لتقولا نحن غبيين ونفعل أشياء غبية على الإنترنت.. أنتما مؤثران ولكما جمهور ومسؤولية، وعندما تستضيفان مجرماً كهذا يجب أن تكونا مستعدين جيدًا”.

وأضاف: “أنا لي 20 عامًا في الميديا وأعرف كيف يمكن أن ينقلب الإنترنت عليكم، وكلما كبرتم كلما زادت حدة ردود الفعل”.

كما تساءل يوسف عن طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، معقبًا على ما وصفه بـ”حياة القوي الذي يعيش في خوف من الابتزاز والاستغلال”، وذكر في منشور على منصة “إكس” أن قادة أمريكيين مثل دونالد ترامب وبيل كلينتون يعيشان في خوف دائم من أن تكشف إسرائيل أسرارًا عنهم، مضيفًا انتقادات لعدد من الشخصيات المؤثرة.