إغلاق مفاجئ لـ«معبر الكرامة» بعد عملية على الحدود.. إسرائيل تعيد الحافلات وتُحذر المسافرين

أغلقت السلطات الإسرائيلية، صباح الجمعة، معبر الكرامة (اللنبي) الحدودي بين الضفة الغربية والأردن في كلا الاتجاهين، بعد ساعات من عملية أمنية أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية إن الجانب الإسرائيلي أعاد حافلات المسافرين إلى استراحة أريحا، داعية المواطنين إلى تأجيل سفرهم حتى إشعار آخر.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأردن بالمسؤولية عن عملية إطلاق النار التي وقعت أمس الخميس، على معبر جسر اللنبي (الكرامة) الحدودي مع الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” قوله إن السلطات الأردنية “لم تمنع الحادث”، وأعلن عن إجراءات جديدة لعبور شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن عبر أجهزة تقنية مشددة لضمان الأمن.

وأوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بوقف مرور القوافل من الأردن إلى قطاع غزة حتى استكمال التحقيق في الهجوم الذي وقع أمس الخميس عند معبر جسر اللنبي وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.

ووصف زامير الحادث بأنه “خطير ومروع”، مشيراً إلى أن الجيش سيجري تحقيقاً معمقاً لاستخلاص العبر وتعزيز منظومة الدفاع على الحدود الشرقية.

وأضاف أن الجنود يرابطون لحماية الإسرائيليين وتمكينهم من الاحتفال بأعياد تيشري بأمن وطمأنينة، مؤكداً أن الجيش سيواصل تعزيز جميع مكونات الدفاع في الجبهة الشرقية.

وشدد زامير على أهمية التعاون الأمني الاستراتيجي مع الأردن، معتبراً أنه يسهم بشكل كبير في قدرات الجيش الإسرائيلي، وأن الجيش سيظل منتشراً على جميع الجبهات لمواجهة أي تهديد وحماية المواطنين.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان قناة “13” الإسرائيلية عن هجوم على جسر اللنبي، يشتبه في أن منفذه تسلل في شاحنة مساعدات قادمة من الأردن ونفذ عملية إطلاق نار أو طعن، لا تزال تفاصيلها قيد التحقيق.

ووفق صحيفة “يسرائيل هيوم”، فإن العملية أسفرت عن مقتل إسرائيليين، في حين أكدت جهات أمنية صعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع بسبب اشتعال النيران في المنطقة.

الجدير بالذكر أن المنطقة الحدودية شهدت هجومًا مشابهًا في سبتمبر 2024، أسفر حينها عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، مما يسلط الضوء على تزايد حدة التوتر الأمني على المعابر والحدود، وسط استمرار المواجهات في الضفة الغربية والحرب الجارية في قطاع غزة.