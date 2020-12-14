إغلاق ميناء سعودي بعد انفجار في ناقلة نفط

أفادت منظمة “عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة” (UKMTO) اليوم الاثنين، بأنه تم إغلاق ميناء جدة السعودي، الذي يعد أكبر ميناء في المملكة، بعد الانفجار في ناقلة النفط البريطانية.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة “نوفوستي” الاثنين عن UKMTO. وقالت المنظمة إن الميناء مغلق بعد الانفجار الذي حدث في الليل بالناقلة BW Rhine.

وعلى الرغم من أن UKMTO تحدثت عن إغلاق ميناء جدة، إلا أنه لم يصدر بيان رسمي حتى مساء اليوم الاثنين، بهذا الشأن من قبل السلطات السعودية.

وفي وقت سابق ذكرت شركة شحن أن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل “مصدر خارجي” مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وقالت شركة هافنيا للشحن، إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل “مصدر خارجي” مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وأوضحت هافنيا في بيان اليوم الاثنين: “أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية، في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة”.

وأضافت الشركة أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أحد. وأضافت أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن انفجارا ضرب سفينة قبالة ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة، وهي مؤسسة لتبادل المعلومات تابعة للبحرية الملكية البريطانية، أن الانفجار وقع أمس الأحد، دون الخوض في التفاصيل. وحثت السفن في المنطقة على توخي الحذر وقالت إن التحقيقات جارية وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

بدورها انتقدت وزارة الطاقة السعودية ما وصفته بـ”الهجوم الإرهابي”، وقالت إن الانفجار ناجم عن “هجوم إرهابي” تم تنفيذه بقارب محمل بالمتفجرات، مضيفة أن الحادث “أسفر عن حريق محدود تمكنت وحدات الطوارئ من إخماده”.

من جهته قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الأعمال الإرهابية ضد المنشآت الحيوية “تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية”.