إندونيسيا تحتجز سفينة إيرانية للاشتباه في نقلها نفطا بشكل غير قانوني

احتجزت السلطات الإندونيسية سفينتين إحداهما ترفع علم إيران للاشتباه في نقلهما نفطا لبعضهما البعض بشكل غير قانوني.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن خفر السواحل الإندونيسي، أن قواته أوقفت قبالة سواحل بونتياناك ناقلتين هما “إم تي هورس”، وترفع علم إيران، و إم تي فريا، وترفع علم بنما، لانتهاكهما قوانين الملاحة ونقل النفط بينهما بشكل غير قانوني فيما أغلقتا نظام إشارة التعريف عن الهوية وتسببتا بتسرب نفطي.

وأضاف البيان: “السفينتان نقلتا النفط بشكل يشتبه أنه غير قانوني فيما غطتا هيكلهما بالأقمشة لإخفاء اسميهما للتمويه على خفر السواحل”.

وأشار البيان إلى أنه تم اقتياد السفينتين إلى ميناء باتام لمزيد من إجراءات التفتيش.

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن “سي إن إن”، بأن إندونيسيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية بدعوى نقل النفط بشكل غير قانوني.

كما نقلت وكالة أنباء “فارس” عن وسائل إعلام إندونيسية، أن جاكارتا احتجزت ناقلتي نفط أحدهما إيرانية باسم “هورس” والثانية ترفع علم بنما باسم “فري”، و”أن المسؤولين الأندونيسيين قالو إن سبب احتجاز الناقلتين هو نقل النفط بشكل غير قانوني بين السفينتين، وتم رصد السفينتين بالصدفة حيث أطفأتا أجهزة التتبع”.