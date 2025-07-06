إنقاذ 22 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل الزاوية

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 6 يوليو 2025 - 16:08 نُشر: الأحد، 6 يوليو 2025 - 16:08
دولي
وزارة الداخلية
خطة موسعة لتكثيف الدوريات البحرية خلال فصل الصيف

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن إنقاذ 22 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، في عملية نفذها الزورق “وادي كعام P300” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، وذلك قبالة سواحل مدينة الزاوية مساء أمس.

وجاءت العملية بناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلّف، وضمن خطة موسعة لتكثيف الدوريات البحرية خلال فصل الصيف، بإشراف مباشر من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل.

وبحسب البيان، جرى نقل المهاجرين إلى نقطة ميناء الشعاب في طرابلس، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاستكمال الإجراءات المعمول بها.

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