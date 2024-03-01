إيران.. بدء الاقتراع على الانتخابات التشريعية

بدأت في طهران انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ صباح اليوم الجمعة الأول من مارس، أمام الناخبين الإيرانيين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، وبعد أن أدلى بصوته في الانتخابات، قال: العالم ينظر إلينا ليرى ما ستفضي إليه الانتخابات في إيران، وأرجو أن نسعد الأصدقاء ونحبط مآرب العدو، داعيا الشعب إلى أن يخيّب أمل الأعداء من خلال مشاركته.

بدوره، أكّد الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، أنّ ما يميّز الانتخابات في البلاد عن بقية الدول هو أن الناخبين والمنتخبين يعملون على أساس وظيفتهم، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة يكون المنتصر هو الشعب الإيراني.

وقال الرئيس رئيسي عقب إدلائه بصوته في الانتخابات: إنّ رأي الشعب يحدد مصير البلاد، مضيفاً أنّ كل الأطراف والتيارات السياسية جاءت من أجل هذا الاستحقاق بهذا الهدف.

هذا ويحقّ لأكثر من 61 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 290 نائبا في 208 دوائر انتخابية في إيران، ويقترع الإيرانيون لانتخاب 88 من أصل 144 مرشحا لمجلس خبراء القيادة لمدة 8 سنوات.