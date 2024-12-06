إيران تؤكد تورط أوكرانيا بدعم الجماعات المسلحة في سوريا

أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، إلى “تورط بعض المسؤولين الأوكرانيين في دعمهم لجماعات إرهابية معروفة في سوريا”، مطالبا “بالتوقف عن دعمها”.

ونقلت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، عن مجتبي دميرجي لو، مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون أوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، أن “هذه التصرفات تعد انتهاكًا صريحًا للتزامات الدول الدولية في مكافحة الإرهاب”.

وشدد مجتبي دميرجي لو، على أن “استخدام هذه الجماعات لزعزعة استقرار منطقة غرب آسيا هو نهج غير أخلاقي ويتعارض مع جميع مبادئ القانون الدولي، والتجربة تشير إلى أن التحالف مع الإرهاب يساهم فقط في انتشار العنف وانعدام الأمن، وسينعكس عاجلًا أم آجلًا على داعميه”.

بدوره، أعلن وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، عن “استعداد بلاده التام لدعم الحكومة السورية وشعبها وجيشها بالقدر اللازم”، مشيرا إلى أن “المشاورات مع الحكومة العراقية حول سوريا مستمرة”.

وشدد عراقجي على أن “المشاورات ستتواصل مع الحكومة العراقية “لتعزيز التنسيق المشترك”، معربا عن “استعداد إيران لتقديم كل أشكال الدعم لسوريا، حكومةً وشعباً وجيشاً، إلى الحد الذي يُطلب منها”.