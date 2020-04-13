إيران تراجع في مستوى الإصابات بـ«كورونا»

البقاء في المنزل ما زال أمرا مطلوبا [ارشيف]

أكدت وزارة الصحة الإيرانية، “تراجعا ملحوظا” في مستوى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البلاد، فيما شهدت ست محافظات ارتفاعا بطيئا.

و في جلسة لمركز مكافحة كورونا في محافظة أصفهان مساء الأحد، قال ايرج حريرجي مساعد وزير الصحة، إن “هذه المحافظة أوقفت مستوى انتشار الفيروس وبقي على المستوى الأفقي منذ عشرين يوما”.

وتطرق إلى إجراءات الوزارة للحد من انتشار الفيروس، ومن بينها “التباعد الاجتماعي الذكي”، قائلا: “هذا الإجراء يعني أن البقاء في المنزل ما زال أمرا مطلوبا، وبالتالي لا بد للمواطنين أن يتجنبوا السفر والتزاور والتسوق غير الضروري، والاقتصار على القضايا الحياتية المهمة”.

وأشار حريرجي إلى أن استراتيجية الوزارة في هذه المرحلة، هي تشخيص المصابين بكورونا دون أن تظهر عليهم أعراض، أو تبدو عليهم أعراض خفيفة وهم يشكلون ثمانين بالمئة ممن يحملون الفيروس.

كما أكد أن العمل يجري لعزل الأفراد الذين كان لديهم تواصل مع حاملي الفيروس سواء في المنازل أو في أماكن العمل، وضرورة حمايتهم من الإصابة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران 71686 والوفيات 4474، والمتعافين 43894.

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