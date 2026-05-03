إيران تردّ على ترامب: تهديدات «المجاعة» تكشف جهلاً بالاقتصاد

قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحداث “مجاعة” في إيران تعكس، بحسب وصفه، “عدم إلمام بالوضع الاقتصادي والسياسي العالمي”، في أحدث تصعيد لفظي بين طهران وواشنطن.

وأوضح ولايتي، في منشور عبر منصة “إكس”، أن هذه التصريحات تتجاهل – وفق تعبيره – ما وصفه بسيطرة إيران على مفاصل حيوية في الأمن الغذائي العالمي وسلاسل إمداد الأسمدة الكيميائية، خاصة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية للتجارة والطاقة في العالم.

وأضاف أن “من يتلاعب بشريان الحياة العالمي سيضع نفسه في مأزق”، في إشارة إلى حساسية الممرات البحرية الدولية وتأثيرها المباشر على الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وفي سياق متصل، أشار ولايتي إلى ما اعتبره مؤشرات على تراجع النفوذ الأمريكي، متحدثاً عن انسحاب القوات الأمريكية من ألمانيا، وإضعاف حلف شمال الأطلسي، إلى جانب مشكلات تقنية متكررة في السفن الحربية الأمريكية، معتبراً أن ذلك يعكس “انهيار أوهام البيت الأبيض”، وفق وصفه.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران والولايات المتحدة توتراً متصاعداً، وسط تبادل للاتهامات والتهديدات، في ظل استمرار الخلافات حول ملفات إقليمية ودولية متعددة.

وفي سياق موازٍ، قال مجتبى خامنئي إن ما وصفها بـ“الانتصارات” التي حققتها إيران خلال المواجهات الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل تمثل بداية لتشكل نظام إقليمي ودولي جديد، مشيراً إلى أن سياسات “المقاومة” ستحدد ملامح المرحلة المقبلة.