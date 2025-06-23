إيران تطلق عملية «بشائر الفتح» ضد القواعد الأمريكية في قطر والعراق (فيديو)

أفادت وسائل إعلام مساء اليوم الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في الأجواء القطرية، وسط أنباء عن إطلاق إيران خمسة صواريخ على الأقل تجاه القاعدة الأمريكية في قطر.

وذكر شهود عيان أن أصوات الانفجارات هزت المناطق الشمالية للعاصمة الدوحة، بينما انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات الانفجارات.

وفي تطور لاحق، أعلن التلفزيون الإيراني عن بدء “عملية بشائر الفتح” للرد على الهجوم الأمريكي على أراضيها، مستهدفةً القواعد العسكرية الأمريكية في قطر والعراق. وأوضح التلفزيون أن العملية بدأت باستهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، وكذلك قواعد أميركية في العراق.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مصادر أميركية تأكيدها أن إيران أطلقت 6 صواريخ على الأقل نحو قاعدة العديد.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة تنظيم الحركة الجوية الأمريكية عن إغلاق قاعدة “العديد” العسكرية في قطر بشكل مؤقت، في خطوة احترازية وسط التوترات المتزايدة. كما دعت السفارة الأمريكية في قطر مواطنيها إلى البحث عن ملاجئ آمنة والامتثال للتوجيهات الأمنية حتى إشعار آخر.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، “بشدة” الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، والذي تبناه الحرس الثوري الإيراني، معتبرةً إياه انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفةً واضحة لأحكام القانون الدولي.

وأكدت الخارجية القطرية، في بيان رسمي، أن “الدفاعات الجوية القطرية تصدت بنجاح للهجوم وأحبطت الصواريخ الإيرانية”، مشيرة إلى أن “القاعدة كانت قد أُخليت مسبقاً وفقاً لإجراءات أمنية واحترازية”.

وشدد البيان على أن قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع طبيعة وحجم “هذا الاعتداء السافر”، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ووصفت الخارجية القطرية هذا التصعيد العسكري بأنه يشكل “تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة”، محذرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الجماعي.

كما دعت الدوحة إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية في المنطقة، مطالبةً بالعودة إلى طاولة المفاوضات والانخراط في حوار جاد وشامل يحفظ استقرار المنطقة ويجنبها المزيد من التصعيد.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، عن إغلاق المجال الجوي للدولة بشكل مؤقت كجزء من الإجراءات المتخذة في ظل التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي “حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين والزوار”، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تتابع الوضع عن كثب وتُقيّم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وكانت قطر عبرت، الأحد، عن أسفها العميق تجاه التصعيد الحاصل، جراء القصف الذي طال المنشآت النووية الإيرانية. وأكدت أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع، مبدية إدانتها للهجمات الأخيرة على إيران، كما شددت على أهمية وقف جميع العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل القضايا العالقة.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية من أن التوترات الراهنة قد تُفضي إلى تداعيات كارثية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة ضرورة التحلي بالحكمة وضبط النفس لتفادي تصعيد قد يكون له تأثيرات إنسانية مأساوية، كما أكدت دعم قطر الكامل للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لحل النزاعات بالوسائل السلمية، بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.