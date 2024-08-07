إيران تعلّق على اختيار «السنوار» خليفة لـ«هنية»

قال قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، “إن اختيار “يحيى السنوار”، رئيسا للمكتب السياسي لحركة “حماس” خلفا لـ”إسماعيل هنية”، يعني أنه لا أمل للكيان الصهيوني بمستقبله”.

وأكد قائد الجيش الإيراني، “أن جرائم واغتيالات الكيان الصهيوني لن تمر دون رد حتمي وصارم”.

وأضاف قائد الجيش الإيراني: “على الكيان الصهيوني أن لا يتفاءل أبداً بمستقبله وسنشهد زواله”، مضيفا: “انتخاب “يحيى السنوار”، يعكس بوضوح إلى أين يتجه مناضلو حـماس وهذا الانتخاب يعني أن الكـيان الصهيوني لن يكون له أي أمل بمستقبله”.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وأعلنت أمس الثلاثاء، تعيين “يحيى السنوار” رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لـ”إسماعيل هنية” الذي تم اغتياله الأسبوع الماضي في طهران.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن “تعيين القاتل السنوار زعيما لحماس هو سبب آخر للقضاء عليه ومحو ذكر هذه المنظمة من على وجه الأرض”.