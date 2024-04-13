إيران تكشف أسماء «الصواريخ» التي ستضرب بها إسرائيل

حذّر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا قرائي أشتياني، من “أن أي دولة تفتح أجواءها أو أراضيها أمام إسرائيل لضرب إيران، ستلقى الرد الحاسم”.

بدوره، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جواد كريمي قدوسي: “بعد معاقبة الكيان الصهيوني في الساعات القادمة، سيفهم أنه سيعاقب بـ”سجيل” و”خيبر شكن” و”شهاب” الإيرانية”، في حال أقدم على اغتيال شخصيات جبهة المقاومة في أي مكان في العالم”.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أكد “أن إسرائيل سوف تنال العقاب”، وقال: إن “القنصليات والسفارات في أي دولة هي بمثابة أراض لتلك الدولة والهجوم على قنصليتنا يعني الهجوم على أراضينا”.

في السياق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن “الولايات المتحدة سارعت بإرسال السفن الحربية إلى مواقعها لحماية إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة”،

وقالت الصحيفة: إن “التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة جاءت بعد تحذير بشأن توقيت ومكان الهجوم الإيراني المحتمل”.

إلى ذلك، أفادت بوابة “أكسيوس”، أن “طهران أبلغت عبر دول عربية واشنطن رسالة مفادها أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران، فستتم مهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة”.

هذا وتترقب إسرائيل بقلق قصفا من جانب إيران، وذلك مع تزايد التحذيرات من رد انتقامي على مقتل قادة عسكريين في مجمع السفارة الإيرانية بدمشق.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية نشرت بيانا لتسعة صواريخ إيرانية قالت إنها قد تصل إلى إسرائيل.

ومن بين هذه الصواريخ، “سجيل” الذي يستطيع قطع أكثر من 17 ألف كيلومتر في الساعة وبمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، و”خيبر” بمدى يصل إلى ألفي كيلومتر و”الحاج قاسم” الذي يبلغ مداه 1400 كيلومتر ويحمل اسم قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد قبل أربع سنوات.

كما كشفت وسائل إعلام أمريكية، بأن “إيران تجهز 100 صاروخ “كروز” استعدادا لضرب أهداف داخل إسرائيل”.