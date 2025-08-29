إيران تهدد برد «رادع».. بزشكيان: لا نريد الحرب لكننا مستعدون لها

في ظل تصاعد التوترات مع الغرب، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ترفض الحرب لكنها سترد بـ”قوة رادعة” على أي عدوان خارجي، متهماً الولايات المتحدة والدول الأوروبية بمحاولة “إضعاف إيران وتجريدها من قدراتها الدفاعية”.

وقال بزشكيان، خلال مراسم أقيمت الخميس لتكريم ضحايا الحرب الأخيرة مع إسرائيل، إن “إيران تسعى للسلام لكنها لا تخشى التهديدات”، مشيراً إلى أن هناك “مؤامرات متواصلة” تستهدف بلاده منذ عقود، ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة.

كما انتقد ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” لدى الغرب، متهماً إسرائيل بـ”الإرهاب المنظم” في المنطقة وسط صمت دولي.

في موازاة ذلك، أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، أن مجلس الشورى يعتزم مناقشة مشروع قانون عاجل للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، رداً على تفعيل آلية “سناب باك” (آلية الزناد) من قبل الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وأوضح دليغاني أن الانسحاب يمثل “أبسط رد أولي”، مشيراً إلى أن البرلمان يدرس أيضًا إجراءات إضافية وصفها بـ”الرادعة والمؤلمة” ضد الدول الأوروبية المعنية.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، حميد قنبري، أن إعادة فرض العقوبات “لن تؤثر على تعاملات إيران التجارية”، واصفًا الإجراءات الأوروبية بـ”غير القانونية”، مضيفًا أن أثرها على الشركات والأفراد تضاءل بشكل كبير.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا أبلغوا وزير الخارجية عباس عراقجي، عبر اتصال هاتفي، بعزمهم تقديم طلب رسمي لمجلس الأمن لتفعيل العقوبات.

وأكدوا استعدادهم للعمل خلال 30 يوماً لإيجاد حل دبلوماسي يمنع العودة إلى قرارات مجلس الأمن السابقة.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار المباشر مع طهران، معتبرًا أن إعادة العقوبات لا تتناقض مع الجهود الدبلوماسية، بل “تعزز فرص الوصول إلى اتفاق دائم يمنع امتلاك إيران للسلاح النووي”.

ويأتي هذا التصعيد السياسي والدبلوماسي بعد حرب قصيرة استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، شهدت تبادل قصف مكثف وتدخلاً عسكرياً أميركياً استهدف منشآت نووية إيرانية.