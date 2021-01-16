إيران تُقدم شكوى ضد الولايات المتحدة لمحكمة العدل الدولية

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم السبت، أنها سلمت الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية بطهران رسالة، تحذرها فيها من أنها ستقدم شكوى ضدها لمحكمة العدل الدولية.

وأكدت الخارجية أن ذلك يأتي على خلفية إجراءات واشنطن ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية في الولايات المتحدة.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، إصدار مذكرة تحذير رسمية وتقديمها للولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن زاده قوله: “المذكرة تحذر الولايات المتحدة من أنه في حال لم توقف أفعالها غير القانونية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قائمة على أرض الواقع، فسوف تجرها إلى محكمة العدل الدولية”.

وأضاف: “الإدارة الأمريكية تضطهد منذ فترة طويلة الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم في المنظمات الدولية في الولايات المتحدة، في انتهاك للقانون الدولي”.

وأكد المتحدث أن هذه الإجراءات عطلت وعرقلت عمل الدبلوماسيين الإيرانيين، ودبلوماسيي عدة دول أخرى.

واختتم بالقول: “إدارة الولايات المتحدة على الرغم من التزامها باستضافة العديد من المنظمات الدولية، لم تكن أبدا مضيفة جيدة، وسعت طوال تاريخ الأمم المتحدة لمضايقة الدبلوماسيين وأسرهم ممن ينتمون إلى دول تخالفها على الصعيد الثنائي”.