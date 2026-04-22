إيران: لا يمكن للخاسر تحديد الشروط

تتواصل حالة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار المؤقت مع طهران، في خطوة جاءت بناءً على طلب باكستان، مع الإبقاء على الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية إلى حين تقديم طهران مقترحها، من دون تحديد سقف زمني للتمديد.

وفي أول رد سياسي إيراني، علّق مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني، على القرار قائلاً إن “لا يمكن للخاسر تحديد شروط”، في إشارة مباشرة إلى الموقف الأمريكي، معتبراً أن الخطوة لا تعكس توازناً في إدارة الأزمة.

وأوضح محمدي أن استمرار الحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز لا يختلف عن القصف العسكري، مؤكداً أن الرد عليه يجب أن يكون عسكرياً، كما اتهم واشنطن بالسعي إلى كسب الوقت بهدف شن هجمات جديدة على إيران عبر تمديد وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية الجاهزية التامة للقوات المسلحة للدفاع عن البلاد ومصالحها الوطنية في وجه أي تهديد، مشددة على أن الخيار الدبلوماسي يظل أداة مرتبطة بالمصالح الوطنية وإفشال ما وصفته بالمخططات المعادية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تثمّن جهود الوساطة التي بذلها وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، موضحاً أن إيران لم تكن يوماً الطرف البادئ بالحرب، وأن تحركاتها تندرج ضمن “الدفاع المشروع” في مواجهة الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية.

وأكد بقائي أن إيران تتابع التطورات الميدانية والسياسية بدقة، وأن قواتها المسلحة في حالة يقظة تامة للرد على أي تهديد، مشدداً على أن طهران لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي، ومحاسبة المسؤولين عن ما وصفه بالاعتداءات الأخيرة.

وفي سياق متصل، صعّد الحرس الثوري الإيراني من لهجته، معلناً الاستعداد لخوض مواجهة حاسمة وفورية في حال تعرض البلاد لأي تهديد جديد، ملوحاً بضربات وصفها بالساحقة وغير المتوقعة، ومؤكداً تنفيذ عمليات صاروخية وطائرات مسيّرة سابقة قال إنها ألحقت أضراراً كبيرة بالخصوم.

وأضاف الحرس الثوري أن أي اعتداء جديد سيقابل برد قوي ومباشر، معتبراً أن ما جرى يمثل تحولاً استراتيجياً في ميزان القوى الإقليمي، وأن ما وصفه بالهيبة العسكرية للخصوم تعرض لتراجع كبير خلال المواجهات الأخيرة.

على الجانب الآخر، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش الإسرائيلي لا يزال في حالة تأهب قصوى ومستعد للعودة إلى القتال على جميع الجبهات، مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية في غزة ولبنان، إضافة إلى المواجهات السابقة مع إيران، بما في ذلك حرب يونيو 2025.

وأكد زامير أن الجيش الإسرائيلي يواصل إعادة بناء قدراته العسكرية منذ أحداث السابع من أكتوبر، مشدداً على أن القوات الإسرائيلية في حالة جاهزية دائمة للعودة إلى القتال في أي لحظة.

وفي ملف لبنان، دعت إسرائيل إلى التعاون ضد حزب الله خلال محادثات مرتقبة في واشنطن، بينما تتواصل خروقات وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، وسط تقارير عن استمرار التوتر العسكري وسقوط ضحايا في بعض المناطق.

دولياً، حذرت الصين من أن الوضع في الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة بين الحرب والسلام، مؤكدة أن الأولوية تتمثل في منع استئناف الأعمال القتالية، ومشيرة إلى أنها تواصل أداء دور “بنّاء” في دعم الاستقرار الإقليمي.