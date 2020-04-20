إيران: مستعدون للحوار دون شروط مع دول الخليج

إيران مستعدة دائما للتواصل مع جيرانها. [الأناضول]

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، استعداد بلاده للحوار “دون شروط” مع الدول المطلة على الخليج لحل الخلافات في فترة ما بعد جائحة كورونا.

وفي مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي، قال موسوي إن “إيران مستعدة دائما للتواصل مع جيرانها وتحت أي ظرف، ومستعدون لحل الخلافات دون شروط مسبقة”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن موسوي قوله: “إيران ودول المنطقة قامت بتوفير الأمن للخليج والمناطق المحيطة به منذ آلاف السنين، لكن وجود القوات الأجنبية، وخاصة الأمريكية، يزعزع الثقة ويثير التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

وفيما يتعلق بالمستجدات في أفغانستان، أشار موسوى إلى أهمية حل الخلافات السياسية في أفغانستان لتحقيق أمن الحدود الشرقية لإيران.

وأضاف أن “هدف إيران هو تقريب وجهات النظر بين الأطراف الأفغانية، ونأمل بتأسيس حكومة شاملة بأسرع وقت ممكن بأفغانستان”.

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