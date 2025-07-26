إيران.. هجوم إرهابي يستهدف مبنى قضائي في زاهدان ومجموعة «جيش الظلام» تعلن المسؤولية

تعرض مبنى تابع للسلطة القضائية في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران صباح السبت لهجوم إرهابي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وفق مصادر ميدانية وشهود عيان.

وسُمع دوي انفجار قوي تلاه إطلاق نار في محيط “مركز العدالة” حيث وقع الهجوم، وسط حالة من الفوضى والذعر، فيما سارعت قوات الأمن الإيرانية إلى تطويق المنطقة ونشر تعزيزات إضافية في الموقع.

وأعلنت جماعة “جيش الظلام” المسلحة مسؤوليتها عن العملية، في بيان رسمي، بينما لا تزال ملابسات الهجوم غامضة حتى اللحظة، وسط حظر مفروض على دخول الصحفيين إلى المبنى، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وتم إجلاء عدد من المصابين من داخل المبنى ونقلهم إلى المستشفيات عبر سيارات الإسعاف، وسط استنفار واسع لعناصر الطوارئ والإنقاذ.

كما أشارت المصادر إلى أن موظفي السلطة القضائية والمراجعين تمكنوا من مغادرة المبنى بمساعدة قوات الأمن، التي اقتحمت أجزاءً منه بحثًا عن المهاجمين أو متفجرات محتملة.

وحتى الآن، لم تعلن السلطات الإيرانية عن حصيلة دقيقة للضحايا أو حجم الخسائر المادية، في انتظار صدور بيان رسمي يُفصّل مجريات الهجوم وتداعياته.

إيران: مقتل عنصر من “الباسيج” وإصابة آخر بهجوم إرهابي في أذربيجان الغربية

قُتل عنصر من “الباسيج” وأصيب آخر، إثر هجوم إرهابي استهدف قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري في مدينة سردشت بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة في فيلق “شهداء أذربيجان الغربية” أن مسلحين من جماعة إرهابية فتحوا النار بشكل عشوائي على عناصر الباسيج بالقرب من قرية آغلان، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر.

السلطات لم تكشف بعد عن هوية المهاجمين أو دوافع الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد تفاصيل الحادثة.