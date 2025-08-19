إيران وأرمينيا تتفقان على تعزيز التبادل التجاري بإلغاء الرسوم على معظم السلع

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، إلغاء الرسوم الجمركية على 87% من السلع المتبادلة مع أرمينيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام التبادل الاقتصادي.

وقال وزير الصناعة والتجارة الإيراني، محمد أتابك، في تصريحات أدلى بها خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى يريفان، إن هذا الإجراء يأتي بعد انضمام إيران كعضو مراقب دائم في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشيرًا إلى أن أرمينيا تمثل بوابة مهمة لطهران نحو أسواق الاتحاد.

وأشار أتابك إلى أن اتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة بين إيران وأرمينيا منذ مايو الماضي أسهمت بالفعل في زيادة حجم التبادل التجاري بشكل ملموس، مؤكّدًا أن هذا القرار يعكس التزام إيران بتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الإقليميين.

وأضاف الوزير الإيراني أن المباحثات بين طهران ويريفان تركز على المقايضة التجارية والتنسيق الجمركي، إلى جانب توقيع وثائق خاصة بتوحيد المعايير بين الجانبين، بما يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

وأشار أتابك إلى أنه تم الاتفاق مع نظيره الأرميني على تشكيل فريق عمل مشترك لتسريع معالجة القضايا المتبقية في هذا الشأن، موضحًا أن الخطوة الجديدة ستسهم في دعم المشاريع المشتركة وخلق فرص اقتصادية جديدة للطرفين.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إيران لتعزيز موقعها التجاري والإقليمي، والاستفادة من الانفتاح على أسواق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بينما يمثل السوق الأرميني حلقة وصل استراتيجية بين طهران والدول الأعضاء في الاتحاد.

دفاع كارابيتيان يطعن على تمديد حبسه في أرمينيا ويصفه بالاعتقال السياسي

قدّم فريق الدفاع عن رجل الأعمال الأرميني الروسي صاموئيل كارابيتيان، رئيس مجموعة شركات “تاشير”، طعنًا إلى محكمة الاستئناف ضد قرار تمديد حبسه، معتبرًا أن الاعتقال يُعد غير قانوني ويشكّل اضطهادًا سياسيًا.

وجاء في بيان مجلس حماية حقوق كارابيتيان: “في 18 أغسطس قدم محاموه شكوى على قرار تمديد الاحتجاز غير القانوني”، مشيرين إلى أن المحكمة استجابت لطلب التحقيق غير القانوني بتمديد مدة اعتقاله في 14 أغسطس، وهو ما يُخالف قانون الإجراءات الجنائية الأرميني وقرارات محكمة النقض والمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت محكمة يريفان قد أصدرت في 18 يونيو قرارًا باعتقال كارابيتيان بتهمة الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة، بعد أن أعلن دعمه للكنيسة الرسولية الأرمنية، التي تعرضت لانتقادات شديدة من رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.