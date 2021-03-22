إيطاليا تُبدي استعدادها لدعم ليبيا في مراقبة منافذها البرية والجوية والبحرية

أعرب السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، عن رغبة بلاده في دعم وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في مراقبة المنافذ البرية والجوية والبحرية.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الهجرة محمد الشيباني.

وثمن الوزير خلال اللقاء الدور الإيطالي في مستجدات الملف الليبي ودعم إيطاليا ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية التي تهدف إلى بناء ديمقراطية حقيقية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية، وفق قوله.

وأوضح وزير الداخلية بأن العلاقات الليبية الإيطالية لها تاريخ طويل مبنية على الاحترام المتبادل وفق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية بين الدول.

من جهته أبدى سفير إيطاليا لدى ليبيا استعداد بلاده التعاون مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والتدريب والتأهيل وفقاً للاحتياجات والأولويات التي تراها وزارة الداخلية.

كما هنأ السفير بوتشينو، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بتوليه مهام الوزارة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وعبر السفير الإيطالي عن سعادته بهذا اللقاء الذي من شأنه تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا وإيطاليا وخاصة في المجالات الأمنية.