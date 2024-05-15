ابو الغيط يدعو لحلحلة الملفات الجامدة في أكثر من بلد عربي بينها ليبيا

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن الوضع في عدة دول عربية بينها ليبيا، المطروح بشأنها قرارات على قمة المنامة المرتقبة، يشهد جمودًا، داعيًا إلى مزيد من الجهود المشتركة لحلحلة هذه الملفات.

وخلال كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، لأعمال القمة العربي ال( 33) في البحرين، أمس الثلاثاء، قال أبوالغيط، إن “الاستقطاب المستحكم على الصعيد الدولي يدفعنا دفعا لعمل متضافر وتنسيق عربي أكبر، فصوتنا الجماعي له وزن وقيمة، ويسمع له وينتبه الآخرون إليه”.

وتعقد القمة العربية الخميس في البحرين وتناقش 32 بندًا، في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي ومستجداته، وتطورات الأوضاع في كل من لبنان وسورية والسودان وليبيا واليمن والصومال وجزر القمر وجيبوتي.

ويتضمن جدول أعمال القمة بحث ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث ينتظر صدور قرار يؤكد الدعم العربي الكامل لمصر والسودان في حقوقهما المائية بنهر النيل.