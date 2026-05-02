اتفاق استراتيجي لتطوير قطاع «النقل الجوي» في ليبيا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، توقيع مذكرة تعاون استراتيجي مع شركة بوينغ الأمريكية، بهدف تطوير قطاع الطيران المدني الليبي، وذلك ضمن الزيارة الرسمية لوفد حكومي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقع المذكرة وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، في إطار خطة تستهدف تحديث أسطول الطيران المدني، ودعم برامج اقتناء طائرات حديثة، إلى جانب تعزيز التعاون الفني والتقني بين الجانبين.

وتشمل المذكرة أيضاً تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران في ليبيا بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، بما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات الجوية.

وشهد مراسم التوقيع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أهمية تعزيز الشراكة الليبية–الأمريكية، مشيراً إلى ما وصفه بالتقدم المحقق في المسار الاقتصادي، خصوصاً ما يتعلق بتوحيد الميزانية العامة، واعتبر أن الاتفاق يمثل انطلاقة لتعاون أوسع في مجالات التنمية والاستثمار.

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة نحو تطوير قطاع النقل الجوي في ليبيا، ورفع كفاءته الفنية والتشغيلية، بما يعزز الربط الإقليمي والدولي، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد.

وضم الوفد الليبي وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، ووزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل مساعٍ ليبية لتعزيز التعاون الدولي في قطاعات البنية التحتية والطيران، ضمن جهود أوسع لإعادة تطوير الخدمات الحيوية وتحديث منظومة النقل الجوي.