اتفاق في مجال «الطاقة الشمسية» بين الإمارات و إسرائيل

مسؤولون إماراتيون وصهاينة، أعلنو أن شركتين وقعتا أول اتفاق بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة.

ووقع الاتفاق عن الجانب الإماراتي شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، فيما وقعته عن الجانب الصهيوني شركة “اي.دي.اف رينيوابلز” التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية العملاقة “او.دي.اف”.

من جهته، كتب وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينز على “تويتر”: “هذه أولى ثمار اتفاقات أبراهام في قطاع الطاقة”، متوقعا أن يتيح التعاون لبلاده أن تصبح في غضون 6 سنوات دولة رائدة عالميا في مجال الطاقة الشمسية.

بدوره، رحب المدير التنفيذي لشركة “مصدر” الإماراتية محمد جميل الرمحي، بـ”حقبة جديدة من التعاون” في مجال الطاقة النظيفة بين البلدين.

ويندرج الاتفاق في إطار جملة روابط تجارية من المقرر إقامتها بين الجانبين عقب توقيعهما في سبتمبر اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة، ضمن سياق اتفاقات لتطبيع علاقات دول عربية مع الكيان الصهيوني، اصطلح على تسميتها اتفاقات “أبراهام”. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

פירות ראשונים של הסכמי אברהם בתחום האנרגיה!



כל השקעה שתסייע להשגת היעדים שקבעתי בתחום אנרגית השמש מבורכת. כניסתה של חברתMASDAR מאיחוד האמירויות לשותפות בישראל מהווה הבעת אמון במשק האנרגיה שלנו ותסייע לנו להשיג את היעד של הובלה עולמית בתחום אנרגית השמש בתוך שנים ספורות. pic.twitter.com/XlYhZm9KtF — Yuval Steinitz יובל שטייניץ (@steinitz_yuval) January 20, 2021