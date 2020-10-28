احتجاجاً على سياسة الاتحاد النقدية.. برلماني أوروبي يُضرب عن الطعام

أعلن البرلماني الأوروبي بيير لاروتيرو من مجموعة “الاشتراكيين الديمقراطيين – فرنسا”، عن بدء اضرابه عن الطعام للاحتجاج على سياسة الاتحاد الأوروبي المالية.

وبحسب ما أفادت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، يريد البرلماني الأوروبي تنبيه المواطنين الأوروبيين إلى أضرار الاقتطاعات في الموازنة الأوروبية في مجالات البيئة والصحة والمطالبة بضرائب على التحويلات المالية.

ونقلت “آكي” عن البرلماني لاروتيرو قوله: “سأبقى في البرلمان نهاراً وليلاً بدون طعام للاحتجاج على هذه الفضيحة، فالموازنة الأوروبية المقترحة ستؤدي بنا إلى نقص حاد في الأموال للتعامل مع تحديات البيئة والصحة وكذلك سوق العمل”.

ووجه البرلماني الاشتراكي الديمقراطي انتقادات لاذعة لساسة أوروبا خاصة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل والذين “يقبلون بفرض ضريبة قيمة مضافة على كافة البضائع بقيمة 6% على الأقل في أوروبا يدفعها الجميع أغنياء وفقراء، في حين لا تُفرض أي ضريبة على المضاربات والتحويلات المالية”.

ويعتقد البرلماني الأوروبي أن فرض ضرائب على المضاربات والتحويلات المالية ستؤمن للموازنة الأوروبية ما يقارب 50 مليار يورو سنوياً.

ويحاول البرلمان الأوروبي ممارسة الضغط على المجلس الوزاري لزيادة 39 مليار يورو على الموازنة الأوروبية المتعددة السنوات 2021-2027 للاستفادة منها في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والبيئة.

هذا ومن النادر أن يلجأ برلماني أوروبي لاستخدام وسيلة ضغط قاسية مثل الاضراب عن الطعام لتعزيز موقف الجهاز التشريعي الأوروبي في مواجهة باقي مؤسسات ودول الاتحاد.