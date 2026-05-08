الأسواق تشتعل.. «النفط والذهب» يحققان مكاسب جديدة

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا تجاوز 1% خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تصاعد المخاوف في الأسواق العالمية بشأن احتمال إغلاق مضيق هرمز، في ظل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب بيانات السوق، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 0.97% لتصل إلى 95.73 دولارًا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.25% لتسجل 101.31 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع بعد ثلاث جلسات متتالية من التراجع، مدفوعًا بتقارير سابقة أشارت إلى تقدم محتمل في مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران، تضمن مقترحًا لتهدئة القتال وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، مع تأجيل الملفات الخلافية الأكثر تعقيدًا.

لكن هذا المسار شهد عودة للتوتر، بعد اتهامات إيرانية للولايات المتحدة بخرق وقف إطلاق النار القائم منذ شهر، مقابل تأكيدات أمريكية بأن الضربات جاءت ردًا على إطلاق نار إيراني استهدف سفنًا تابعة للبحرية الأمريكية أثناء عبورها المضيق.

في موازاة ذلك، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بحالة التفاؤل الحذر في الأسواق بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية بين الجانبين، رغم استمرار المناوشات العسكرية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو بنسبة 0.53% لتصل إلى 4736 دولارًا للأونصة، كما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.95% لتسجل 4730.80 دولارًا للأونصة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 1.9%.

وتأتي هذه التحركات بعد تبادل هجمات بين الولايات المتحدة وإيران خلال يوم الخميس، في أحد أخطر التصعيدات منذ بدء وقف إطلاق النار قبل شهر، قبل أن تعلن طهران عودة الأوضاع إلى طبيعتها، بينما أكدت واشنطن عدم رغبتها في مزيد من التصعيد.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.8%، وصعد البلاتين بنسبة 0.5%، فيما سجل البلاديوم زيادة طفيفة بلغت 0.1%.