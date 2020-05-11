ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة فيروس كورونا ، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 188 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل128 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 6038 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 84 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 2545 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 58798 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغرب ية بكل وطنية ومسئولية.

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