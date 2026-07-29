استعداداً لـ«موسم الأمطار».. الحكومة تبحث حلولاً لمعالجة الاختناقات

اعتمدت الجمعية العمومية للشركة العامة للمياه والصرف الصحي الميزانية التقديرية للشركة لسنة 2026، خلال اجتماعها العادي الأول للعام الجاري، الذي عقد الثلاثاء 28 يوليو 2026 بمقر وزارة الحكم المحلي في طرابلس.

وترأس الاجتماع وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بحضور أعضاء الجمعية العمومية، ومجلس إدارة الشركة، وهيئة المراقبة، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وناقش الاجتماع بنود الميزانية التقديرية للشركة، حيث جرى استعراض تفاصيلها ومناقشتها من قبل أعضاء الجمعية العمومية قبل اعتمادها، ضمن الإجراءات الخاصة بمتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال العام الجاري.

كما استعرض المجتمعون تقرير نشاط الشركة والأعمال المنفذة لمعالجة عدد من الاختناقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن بينها أعمال تسليك وشفط وتنظيف غرف تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى بحث الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل.

وأكدت الجمعية العمومية أهمية إعداد التقارير المستقبلية للشركة بصورة أكثر اختصارًا ووضوحًا، مع تضمينها التوصيات اللازمة، بما يسهم في تسريع اتخاذ الإجراءات المناسبة ومتابعة تنفيذها.

وتناول الاجتماع تقرير المراجع الخارجي وتقرير هيئة المراقبة، حيث تقرر إحالة الملاحظات الواردة فيهما إلى مجلس إدارة الشركة لمعالجتها، مع تقديم نتائج الإجراءات المتخذة إلى الجمعية العمومية.

كما اعتمدت الجمعية العمومية الملاك الوظيفي للشركة بعد مراجعته من وزارة الخدمة المدنية، في إطار الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تطوير الهيكل الإداري وتحسين تنظيم الموارد البشرية داخل الشركة.

وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المحالة من مجلس إدارة الشركة، من بينها الإجراءات المتعلقة بتنظيم مرتبات العاملين ومواءمتها مع قرار مجلس الوزراء رقم (505) لسنة 2023، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء قرار الجمعية العمومية رقم (3) لسنة 2009، بهدف توحيد الأسس المنظمة للمرتبات وفق التشريعات والقرارات النافذة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المعتمدة، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بما يدعم رفع مستوى الأداء وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.