استعدادا لمشاركته في مؤتمر عسكري.. استقبال إسرائيلي رفيع المستوى لمسؤول مغربي

بدأ المفتش العام للقوات المسلحة المغربية بلخير الفاروق، زيارة غير مسبوقة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وجرت مراسم استقبال رسمية للمسؤول المغربي، في مقر قيادة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة تل أبيب، حيثة استقبله رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وسيشارك المسؤول المغربي في مؤتمر عسكري دولي يُنظّمه جيش الاحتلال الإسرائيلي حول التجديد والتحديث العسكري، المنعقد في تل أبيب بين 12 و15 سبتمبر الجاري.

وبثّ الجيش الإسرائيلي على منصاته في شبكات التواصل الاجتماعي مراسم الاستقبال التي شملت عزف النشيدين الوطنيَين الإسرائيلي والمغربي، واستعراض حرس الشرف.

وقال الجيش المغربي إنّ مشاركتهم في هذا المؤتمر الدولي المخصص للعديد من قادة الجيوش ووكالات التجديد في مجال الدفاع تندرج ضمن إطار متعدد الأطراف يروم تشجيع تبادل المعارف والخبرات بين الجيوش المشاركة.

وأضاف الجيش المغربي في بيان له، أنّ مشاركتهم تهدف هذه المشاركة أيضا إلى إرساء أُسس تعاون متين في مجال الدفاع متعدد الأبعاد والتجديد العسكري.