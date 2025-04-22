استمرار المناورات بالمفاوضات النووية.. وإسرائيل تستعد للهجوم

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، “إن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة بشروط متساوية”.

وقال: “فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة ضمن حدود معينة ورهنا للمصالح الوطنية، نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق، لكن إذا لم يرغبوا في إبرامه معنا بشروط متساوية فسنواصل طريقنا”.

وكان بزشكيان، أكد أن “طهران تنظر للمحادثات بتشاؤم ولا تشعر بالتفاؤل”.

وأمس، قالت “قناة 11” العبرية إن “سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبات عسكرية في قواعده تحسبا لهجمات صاروخية إيرانية محتملة في حال فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن برنامجها النووي”.

وفي التفاصيل، ذكرت القناة أنه وعلى “خلفية الاستعدادات لهجوم محتمل على إيران والمخاوف من رد إيراني ضد إسرائيل، تدربت القوات الجوية يوم الاثنين على هجمات صاروخية وقذائف على قواعدها والتي كانت أيضا أهدافا في هجمات إيران السابقة على إسرائيل في أبريل وأكتوبر 2024”.

وأفاد المصدر ذاته بأن “الغرض من التدريب في القواعد هو تعزيز الاستعداد في حال فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وتركز التمرين على تعزيز جاهزية منظومات الدفاع الجوي في حال تعرضت القواعد العسكرية لهجوم صاروخي إيراني واسع النطاق”.

وفي سياق متصل، أشارت القناة إلى أن “إسرائيل فوجئت بتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الخميس الماضي، كشف عن خطة إسرائيلية أمريكية مشتركة لمهاجمة إيران، والتي أحبطها بحسب الصحيفة الرئيس دونالد ترامب”.

وكانت قالت “القناة 12” العبرية “إن التقييم السائد في إسرائيل بعد جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، هو أن واشنطن تخلت عن مطالب تفكيك برنامج إيران النووي أو صفر تخصيب”.

وذكرت القناة العبرية إن “ذلك سمح لإيران بالموافقة على جولة محادثات احترافية في روما وجولة ثالثة من المحادثات السبت المقبل”.