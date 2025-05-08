اعتقالات جماعية في جامعة كولومبيا.. الشرطة الأمريكية تفض مظاهرة مؤيدة لفلسطين

اعتقلت شرطة نيويورك، مساء الأربعاء، عشرات الطلاب في جامعة كولومبيا خلال مظاهرة داخل مكتبة “بتلر”، ضمن احتجاجات متواصلة ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبة الجامعة بوقف استثماراتها في شركات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

ووفق مشاهدات ميدانية، شوهد ما بين 40 إلى 50 طالبًا مكبلي الأيدي وقد اقتادتهم الشرطة إلى خارج المبنى، فيما اقتحم عناصر الأمن الطوابق الستة للمكتبة لفض اعتصام طلابي داخل غرفة القراءة الرئيسية.

وجاء تدخل الشرطة بطلب من إدارة الجامعة، التي اعتبرت أن اقتحام الطلاب للمكتبة يمثل “تعديًا على الممتلكات”. وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي المحتجين وهم يرفعون لافتات كُتب عليها “إضراب من أجل غزة” و”منطقة محررة”، تحت ثريات القاعة المسمّاة على اسم محامٍ يهودي شغل سابقًا مناصب قيادية في مؤسسات خيرية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن الوزارة تراجع أوضاع التأشيرات الخاصة بالطلاب المشاركين في الاحتجاج، متهمًا إياهم بـ”البلطجة” و”دعم حماس”، وهو ما رفضه المحتجون مؤكدين أن دعمهم لحقوق الفلسطينيين لا يعني معاداة السامية أو تأييد الجماعات المسلحة.

وتواجه جامعة كولومبيا ضغوطًا متزايدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي كانت قد علّقت في مارس الماضي مئات الملايين من الدولارات المخصصة لأبحاث الجامعة، على خلفية احتجاجات سابقة اعتبرها البيت الأبيض “معادية للسامية”، وتقول الجامعة إنها تعمل على مواجهة مختلف أشكال التمييز، نافية خضوعها لتدخل سياسي في شؤونها الأكاديمية.

وأعلنت إدارة الجامعة، في بيان مساء الأربعاء، أن اثنين من مسؤولي السلامة العامة أُصيبا خلال العملية، فيما أكدت شرطة نيويورك وقوع “اعتقالات متعددة” دون تحديد العدد الدقيق.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، إن “الاحتجاج السلمي حق مكفول، لكن أعمال العنف أو التخريب غير مقبولة إطلاقًا”.

المتظاهرون أعادوا عبر شبكات التواصل نشر مطالب سابقة للجامعة بسحب استثمارات تصل إلى 14.8 مليار دولار من شركات تصنيع أسلحة ومؤسسات تدعم الجيش الإسرائيلي.

وامتدت التحركات الطلابية إلى جامعات أخرى، حيث اعتقلت شرطة جامعة واشنطن 34 متظاهرًا بعد احتلالهم أحد مباني الجامعة، احتجاجًا على علاقاتها مع شركة “بوينغ” المتهمة بتوريد الأسلحة لإسرائيل. وذكرت إدارة الجامعة لاحقًا أن 21 من المعتقلين طلاب تم إيقافهم مؤقتًا ومنعهم من دخول الحرم الجامعي.

🚨 UPDATE: Palestine protestors are now trying to be let out of the Colombia University which they invaded, as officials BLOCK them from leaving without ID…



“Please, please let us out!” 🤣



Those who REFUSE to provide ID are being arrested. Lol amazing pic.twitter.com/iRLX1RCswL — Jaxon-P-Fannin (@Jax_P_F) May 7, 2025