اغتيال قيادي كبير في حزب الله بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

اغتالت إسرائيل، الجمعة، قائد وحدة العمليات الخاصة في “حزب الله” إبراهيم عقيل في غارة استهدفته في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، في منطقة الجاموس المكتظة، ما أدت إلى سقوط مبنيين ومقتل 15 شخصاً على الأقل بينهم أطفال، وإصابة 66 بجروح، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

بدورها، كشفت القناة 12 العبرية تفاصيل حول عملية الاغتيال، وقالت القناة 12: “الجيش أكد رسميا مقتل إبراهيم عقيل الرجل الثاني في حزب الله ومعه سلسلة من قيادات قوة الرضوان”.

وأشارت القناة إلى أنه “وفقا لتقارير، فقد خرج عقيل من المستشفى اليوم (الجمعة) بعد إصابته جراء انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين” وكان تحت المراقبة حتى وقوع الغارة.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بعد عملية الاغتيال إن “قادة حزب الله الذين قمنا بتصفيتهم اليوم كانوا يخططون لـ 7 أكتوبر على الحدود الشمالية منذ سنوات، لقد وصلنا إليهم وسنصل إلى كل من يهدد أمن مواطني دولة إسرائيل”، وفي رسالة مقتضبة وغير عادية يوم السبت، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “أهدافنا واضحة، وأفعالنا تتحدث عن نفسها”.

كما علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على عملية الاغتيال عبر حسابه على منصة “إكس” قائلا: “لقد أكملت الآن تقييم الوضع مع رئيس الأركان وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي في ضوء التطورات في القطاع الشمالي والعمل المستهدف للقضاء على النخبة العملياتية لحزب الله”.

وأضاف: “حتى في الضاحية في بيروت – سنواصل ملاحقة عدونا لحماية مواطنينا. وسيستمر تسلسل الإجراءات في المرحلة الجديدة حتى نحقق هدفنا: العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم”.

وبحسب القناة 12 العبرية: “استهدف هجوم الجيش الإسرائيلي الطابق الأرضي من مبنى سكني في الضاحية بالعاصمة اللبنانية. وانهار المبنى جزئيا”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان: “نحن على مستوى عال من الاستعداد، في الدفاع والهجوم. في هذه المرحلة لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، وسوف نقوم بتحديث أي تغييرات على الفور”.

وأضاف: “نحن نقاتل من أجل تحقيق كل أهداف الحرب: في غزة نقاتل في المقام الأول من أجل حل حماس وعودة المختطفين إلى إسرائيل، وفي الشمال من أجل عودة السكان إلى منازلهم”.

وشدد هاغاري على أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل حيثما كان ذلك مطلوبا، نتعهد بإبلاغ الجمهور بأي تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية”.

ويعتبر إبراهيم عقيل، رئيس فريق العمليات الخاصة وعضو المجلس العسكري التابع لـ “حزب الله” الذي يشرف على العمليات العسكرية والأمنية للحزب، وهو قائد مخضرم في صفوف الحزب اللبناني، كما أنه يعمل في طليعة المقاتلين في قوة “الرضوان” (وحدة النخبة التابعة لحزب الله) ضد إسرائيل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن “إسرائيل لم تبلغنا قبل الهجوم في بيروت”، مضيفا أن الولايات المتحدة “لا تزال تعتقد أن الحل الدبلوماسي للقتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان أمر ممكن، ننتظر استكمال عملية إجلاء الضحايا، وسيكون لدينا رد على ما حدث”.