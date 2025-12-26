بالفيديو.. افتتاح أطول «نفق طريق سريع» في العالم

افتتحت الصين اليوم الجمعة، أطول نفق لطريق سريع في العالم، المعروف باسم نفق تيانشان شنغلي، والذي أصبح جاهزًا أمام حركة المرور ليحدث نقلة نوعية في التنقل داخل منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم.

ويمتد النفق على طول 22.13 كيلومترًا، ويمر عبر جبال تيانشان الوعرة في شمال غربي البلاد، ما يقلص زمن عبور الجبال من عدة ساعات إلى نحو 20 دقيقة فقط، ليصبح شريانًا حيويًا يربط بين التجمعات الحضرية في شمال وجنوب شينجيانغ.

ويأتي تشغيل الطريق السريع جي0711 بين أورومتشي ويويلي، بما في ذلك النفق، في نفس اليوم، ليشكل معًا جزءًا من شبكة الطرق الحديثة التي تعزز ربط المدن والمناطق النائية، وتسهّل حركة البضائع والسكان بشكل سريع وآمن.

ويمثل النفق إنجازًا هندسيًا وهائلًا، إذ تم تصميمه للتكيف مع التضاريس الجبلية الصعبة، والظروف المناخية القاسية، ما يعكس قدرة الصين على تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة ومتطورة تقنيًا.

وتعد منطقة شينجيانغ من أكثر المناطق تحديًا في الصين بالنسبة للبنية التحتية، بسبب امتدادها على مساحة شاسعة ووعورة تضاريسها الجبلية.

وشكلت مشاريع الطرق والأنفاق محورًا أساسيًا في استراتيجية بكين لتعزيز التنمية الاقتصادية وربط المناطق النائية بالمراكز الحضرية الكبرى.

22.13 kilometers! China just opened the world’s longest highway tunnel across a mountain range to traffic in Xinjiang.



China named the tunnel Tianshan Victory. Why? Because it cuts through 16 geofracture zones and is without doubt a world marvel of engineering. pic.twitter.com/FGM34fyqia — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) December 26, 2025