افتتاح الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، تحت شعار “الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلم”.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة تشابا كوروشي، أشرفا على الافتتاح.

وخلال الحفل الختامي للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين، أشاد الأمين العام أنطونيو غوتيريش بـ”مهارات رئيس الجمعية العامة المنتهية ولايته، ورؤيته وتفانيه”.

وقال: “ما كانت إنجازات العام الماضي لتتحقق لولا … عبد الله شاهد”.

من جانبه تعهد كوروشي ببناء الجسور وجعل عمل الجمعية أكثر توجها نحو تحقيق الأثر المرجو منها.

وأضاف: “سيكون دوري هو بناء الجسور وجعل عمل الجمعية العامة أكثر توجها نحو تحقيق الأثر المرجو.. أخطط لمتابعة جدول أعمال متكامل للسلام والأمن وحقوق الإنسان والاستدامة وهي ثلاثة أهداف تعزز بعضها البعض.. يجب أن ندعمها كلها وإلا ستسقط كلها”.