اكتشاف سلالة جديدة لكورونا في تونس

أكّد مدير معهد باستور التونسي الهاشمي الوزير اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في تونس لدى شخصين في كل من باردو والمرسى.

وأوضح خلال ندوة صحفية بمقرّ وزارة الصحّة التونسية اليوم السبت أنّ هذه السلالة تحمل تغيرات على غرار التي تم اكتشافها في الفيروس المتحور جينيا في بريطانيا وجنوب افريقيا، مشيرا إلى مخابر البحث تواصل البحث العلمي بشأنها.

من جانبها أعلنت مديرة مخبر البحث بمعهد باستور هندة التريكي أنه تم اكتشاف الحالتين المصابتين بالسلالة الجديدة منذ يومين ومازالت عمليات البحث حول فعالية انتشارها متواصلة. وفقا لما ذكرت إذاعة موزاييك أف أم التونسية.

وأضافت التريكي أنّ إحدى الحالتين اللتين تم اكتشاف حملهما لنسخة متحورة من فيروس كورونا تعاني من وضعية صحية صعبة، نتيجة إصابة صاحبها بعدد من الأمراض من بينها مرض القلب، فيما الحالة الثانية هي لشاب لا يحمل أية أعراض لللإصابة بالوباء.

واعتبرت أنّ التغيرات الجينية للفروس التي تم اكتشافها في تونس لا تشكل خطورة، إذا لم يتم إكتشاف علاقتها بسرعة انتشار العدوى وحدة المرض إثر الإصابة بها.