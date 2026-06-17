الأرجنتين تحسم القمة بثلاثية.. الجزائر تدفع ثمن الأخطاء أمام بطل العالم

استهل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه العالمي بفوز مستحق على المنتخب الجزائري بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026 بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.

ودخل المنتخب الجزائري المواجهة بطموح كبير لتحقيق مفاجأة أمام بطل العالم، ونجح خلال فترات من المباراة في فرض شخصيته والاستحواذ على الكرة، إلا أن الفارق في الخبرة والجودة الفردية كان حاسمًا في نهاية المطاف لصالح المنتخب الأرجنتيني.

وشهدت الدقائق الأولى إثارة كبيرة، حيث ألغيت أهداف للطرفين بداعي التسلل، في مؤشر واضح على رغبة المنتخبين في الوصول المبكر إلى الشباك. إلا أن المنتخب الأرجنتيني نجح تدريجيًا في فرض إيقاعه والسيطرة على مجريات اللعب، مستفيدًا من التحركات السريعة والتمريرات الدقيقة في الثلث الهجومي.

وفي الشوط الثاني، ظهرت أفضلية الأرجنتين بشكل أوضح، حيث تمكنت من ترجمة سيطرتها إلى أهداف حسمت المواجهة، بينما عانى المنتخب الجزائري من صعوبة اختراق الدفاع الأرجنتيني المنظم، رغم بعض المحاولات التي لم ترتقِ إلى مستوى تهديد حقيقي للمرمى.

ورغم الخسارة، قدم عدد من لاعبي الجزائر مستويات جيدة، خاصة في وسط الملعب، لكن المنتخب افتقد إلى الفعالية الهجومية واللمسة الأخيرة أمام المرمى، وهو ما جعل المهمة أكثر تعقيدًا أمام أحد أقوى منتخبات البطولة.

وبهذا الفوز، وضعت الأرجنتين أول ثلاث نقاط في رصيدها وعززت حظوظها في صدارة المجموعة، فيما أصبح المنتخب الجزائري مطالبًا بتعويض هذه الخسارة في المواجهتين المقبلتين أمام النمسا والأردن للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي.

ورغم قسوة النتيجة، فإن المنتخب الجزائري أظهر شخصية جيدة أمام بطل العالم، لكن التفاصيل الصغيرة والأخطاء المحدودة كانت كافية لمنح الأرجنتين الأفضلية في مباراة أكدت مرة أخرى أن المنافسة في كأس العالم تُحسم غالبًا بالخبرة والنجاعة قبل أي شيء آخر.