«الأرملة المنتظرة» تثير غضب ترامب وميلانيا.. تفاصيل صادمة لخطة الاغتيال

تصاعدت أزمة إعلامية وسياسية في الولايات المتحدة بعدما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب شبكة “إيه بي سي” بإقالة المذيع جيمي كيميل وإيقاف برنامجه، على خلفية تعليق ساخر وصف فيه السيدة الأولى بأنها تتمتع بـ”بريق الأرملة المنتظرة”.

وجاءت التصريحات المثيرة للجدل خلال حلقة الخميس من برنامج “جيمي كيميل لايف”، ضمن فقرة كوميدية تخيلية تناول فيها ما كان سيقوله خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، وهو حدث شهد توتراً سياسياً بعد محاولة اقتحام مسلح لموقع الحفل في واشنطن.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، بإقالة كيميل فوراً، معتبراً أن تعليقاته “تجاوزت الحدود”، داعياً شركتي “ديزني” و”إيه بي سي” إلى اتخاذ قرار عاجل بوقف البرنامج.

من جهتها، قالت ميلانيا ترامب، البالغة 56 عاماً، في منشورات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، إن تصريحات كيميل تمثل “خطاباً مدمراً” وتسهم في نشر الكراهية داخل المجتمع الأمريكي، مؤكدة أن مثل هذه البرامج لا ينبغي أن تُعرض داخل المنازل كل مساء.

وفي رد لاحق، أوضح جيمي كيميل أن تعليقه كان مجرد مزحة تتعلق بفارق العمر بين الرئيس وزوجته، نافياً أن يكون يقصد التحريض أو الإيحاء بالعنف، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه لأي شكل من أشكال العنف السياسي أو المسلح.

وأضاف أن حرية التعبير تظل حقاً مكفولاً بموجب التعديل الأول في الدستور الأمريكي، مشيراً إلى أن الكوميديا السياسية بطبيعتها تعتمد على السخرية، حتى عندما تثير الجدل أو الغضب.

ويأتي هذا التصعيد في ظل جدل متواصل حول حدود حرية الإعلام في الولايات المتحدة، خاصة مع تزايد الضغوط السياسية على البرامج الساخرة، وعودة النقاش حول دور الهيئات التنظيمية في التعامل مع المحتوى التلفزيوني.

وسبق أن واجه برنامج كيميل انتقادات حادة من شخصيات محافظة، ما أدى في وقت سابق إلى تعليق عرضه لفترة قصيرة قبل أن يعود مجدداً إلى الشاشة بعد موجة جدل واسعة.

تفاصيل صادمة لخطة اغتيال دونالد ترامب.. المسلح خطط للهجوم لأسابيع

كشفت الادعاء العام في الولايات المتحدة تفاصيل جديدة ومثيرة حول محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إحباط هجوم مسلح استهدف حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض مساء السبت.

وأوضحت السلطات أن كول توماس ألين، البالغ من العمر 31 عاماً والمنحدر من تورانس في ولاية كاليفورنيا، خطط للعملية على مدى أسابيع، وبدأ التحضير لها مطلع أبريل، في إطار ما وصفته بـ”مؤامرة قتل مدبّرة”.

ومثل ألين أمام المحكمة للمرة الأولى يوم الاثنين، بعد توجيه اتهامات رسمية إليه، أبرزها محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وكشفت المدعية العامة في العاصمة واشنطن جينين بيرو، أن الخطة مرت بثلاث مراحل رئيسية، بدأت بحجز غرفة في فندق واشنطن هيلتون لمدة ثلاث ليالٍ بين 24 و26 أبريل، تزامناً مع الإعلان عن حضور ترامب الفعالية.

وفي المرحلة الثانية، غادر ألين ولاية كاليفورنيا متجهاً إلى شيكاغو ثم إلى واشنطن العاصمة، حيث وصل إلى الفندق يوم 24 أبريل واستقر فيه استعداداً لتنفيذ الهجوم.

وأشارت التحقيقات إلى أنه كان على دراية كاملة بوجود الرئيس وزوجته داخل قاعة الاحتفال مساء الحادثة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وفي المرحلة الثالثة، تحرك ألين نحو الساعة 8:40 مساءً وهو يحمل بندقية صيد ومسدس وسكاكين، محاولاً اقتحام قاعة الحفل، قبل أن تتدخل قوات الخدمة السرية وتوقفه في اللحظات الأخيرة.

وخلال الاشتباك، أصيب أحد عناصر الخدمة السرية برصاصة في صدره، إلا أن سترته الواقية أنقذت حياته، فيما رد أحد الضباط بإطلاق خمس طلقات باتجاه المهاجم، قبل أن يتم اعتقاله فوراً.

وأكدت السلطات أن ألين يواجه إلى جانب تهمة محاولة الاغتيال، تهماً إضافية تشمل نقل سلاح ناري وذخيرة بين الولايات، وإطلاق النار أثناء ارتكاب جريمة عنف.

ولم تكشف التحقيقات حتى الآن عن الدافع الكامل وراء الهجوم، إلا أن رسائل عُثر عليها تشير إلى تبنيه مواقف عدائية تجاه سياسات الإدارة الأمريكية الحالية.