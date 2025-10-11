الأسعار تحت الرقابة الرقمية.. تركيا تفرض شفافية أكبر بالأسواق

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك، دخلت لائحة جديدة أعدتها وزارة التجارة التركية حيّز التنفيذ، تُلزم المؤسسات الغذائية في البلاد بنشر أسعار منتجاتها إلكترونيًا.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “ستار” التركية، أصبحت المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات وغيرها من المؤسسات التي تبيع الأطعمة والمشروبات ملزمة بإتاحة قوائم أسعارها بصيغة رقمية، بحيث يتمكن المستهلكون من الاطلاع على الأسعار بدقة وشفافية عبر وسائل إلكترونية.

ولم تقتصر التعديلات على القطاع الغذائي فقط، بل شملت أيضًا محلات بيع الكتب والمجلات والصحف، حيث أصبحت هذه المؤسسات مطالبة باستخدام بطاقات أسعار إلكترونية تشمل رموز الاستجابة السريعة (QR Codes)، لتسهيل الوصول إلى معلومات دقيقة حول الأسعار.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها أن “هذه الخطوة ستمكن المستهلكين من الحصول على معلومات الأسعار بشكل أسرع وأكثر دقة، كما ستخضع طرق عرض الأسعار في المؤسسات الغذائية لرقابة مشددة”.

الخطوة تأتي في وقت يواصل فيه الاقتصاد التركي تحقيق مؤشرات إيجابية، وسط مساعٍ حكومية متواصلة لتحسين بيئة السوق وضمان حماية المستهلك.