«الأعلى للدولة» يواكب استعدادات موسم الحج ومتابعة الخدمات الأساسية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة اليوم الاثنين، نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الدكتور صبري البوعيشي، بمقر المجلس في طرابلس.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان الاستعدادات الجارية لموسم الحج القادم 1447 هجري – 2026 ميلادي، والخطوات التي اتخذتها الهيئة لضمان سلامة وراحة الحجاج الليبيين. كما تم متابعة سير عمل الهيئة وآليات تطويرها بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأكد الدكتور محمد تكالة دعم المجلس للهيئة لتسهيل مهامها، مشدداً على أهمية الاستعداد المبكر لموسم الحج لضمان توفير سبل الراحة للحجاج وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

في سياق آخر، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الاثنين، وفد شيوخ ووجهاء قبيلة أولاد بوسيف بمقر المجلس في طرابلس.

وتناول اللقاء استعراض المشكلات الخدمية التي يعاني منها سكان بلديتي نسمة ورأس الطبل، وسبل معالجتها عبر تفعيل دور الوزارات الخدمية وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما تم بحث عدد من الملفات المتعلقة بالمصالحة الوطنية، مع التأكيد على الدور المهم للحكماء والأعيان في ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم، بما يسهم في الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الوطن.

وأعرب أعضاء الوفد عن دعمهم الكامل لجهود المجلس الأعلى للدولة في تحقيق المصالحة الوطنية ومساعيه لإنهاء حالة الانقسام والمساهمة في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

كما استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة اليوم الاثنين، المدير التنفيذي لنادي الخمس الرياضي عبد الحكيم الشريف، بمقر المجلس في طرابلس.

وخلال اللقاء، تم استعراض أنشطة النادي ومشاركته في الدوري الليبي الممتاز، إلى جانب مناقشة بعض المعوقات التي يواجهها النادي حالياً وسبل تذليلها لضمان استمرار الأداء الرياضي بشكل منتظم.

وأكد الدكتور محمد تكالة دعمه لكافة الأنشطة والأندية الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، باعتبارها رافعة مهمة لتطوير قطاع الشباب والرياضة في البلاد وتعزيز الصحة العامة وتنمية المواهب.