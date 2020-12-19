الأمم المتحدة.. «السفن غير المرصودة» سبب انخفاض الأعداد المُسجلة لوفيات المهاجرين

مسؤولون بوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قالو إن عدد الوفيات على طرق الهجرة انخفض هذا العام بسبب الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا وما يسمى بـ”السفن الغارقة غير المرصودة”.

وكشف تقرير “المهاجرين المفقودين” الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة أمس الجمعة أن هناك 3174 وفاة مسجلة هذا العام، نزولا من 5327 عام 2019.

وقالت المنظمة: “تراجع الوفيات المسجلة للمهاجرين ليس بالضرورة مؤشرا على أن العدد تراجع بالفعل في 2020، لأن كورونا المستجد يمثل أيضا تحديا لقدرتنا على جمع البيانات حول الوفيات التي تحدث خلال الهجرة وعلى مراقبة طرق محددة”.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وبشكل محدد، لا تتضمن البيانات خسائر ما لا يقل عن 15 واقعة لما يسمى “بالسفن الغارقة غير المرصودة” في البحر المتوسط، وهي حوادث لا يمكن التأكد منها لعدم إمكانية تحديد مواقع السفن وعدم كفاية المعلومات.