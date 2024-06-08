الأمم المتحدة تدرج إسرائيل في «القائمة السوداء»

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل في “القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال”.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، “إنه تلقى إخطارا رسميا من غوتيريش، بإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن قائمة عالمية سوداء للجناة المرتكبين لانتهاكات بحق الأطفال”.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن “جميع الجهود الإسرائيلية لإقناع غوتيريش بالامتناع عن هذه الخطوة باءت بالفشل”، مؤكدة أن “إسرائيل ستظهر على “القائمة السوداء”، التي ستنشر الأسبوع المقبل كجزء من تقرير يوزع على أعضاء مجلس الأمن”.

وأضاف الصحيفة: “على الرغم من أن بيانا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة لم ينشر بعد، فإن إسرائيل فهمت أن القرار قد اتخذ، وستجري مناقشة التقرير في 26 يونيو”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الخطوة سيكون لها الكثير من التداعيات السلبية، لأنها ستشجع الدعوات لمقاطعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها، كما ستضر بالتجارة وحظر الأسلحة”.

هذا “وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 120 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين”.