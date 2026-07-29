الأمم المتحدة تدعو لإصلاح عاجل لـ«منظومة الاحتجاز» في ليبيا

أكدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، ضرورة تنفيذ إصلاح مستدام لمنظومة الاحتجاز في ليبيا، معتبرةً ذلك أولوية عاجلة، وذلك خلال مشاركتها في افتتاح مؤتمر بنغازي الدولي الأول للعدالة والإصلاح.

وشاركت ريتشاردسون في افتتاح المؤتمر برفقة مسؤولين من مكتب حقوق الإنسان وسيادة القانون التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث شددت في كلمتها على أهمية معالجة التحديات المرتبطة بملف الاحتجاز، في ظل استمرار ورود تقارير تتعلق بالاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من أشكال إساءة المعاملة، إضافة إلى حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة.

وقالت ريتشاردسون إن استمرار هذه الانتهاكات يؤدي إلى معاناة عميقة للأفراد والأسر والمجتمعات المحلية، كما ينعكس على مستوى الثقة بالمؤسسات ويؤثر في ترسيخ سيادة القانون.

وأكدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أن إصلاح منظومة العدالة في ليبيا يجب أن يتماشى مع الأولويات التي حددها الليبيون عبر الحوار المُهيكل، خصوصًا التوصيات المرتبطة بمسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.

وشددت على ضرورة إنهاء الاحتجاز التعسفي، والحفاظ على قضاء موحد ومستقل، وضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بعيدًا عن أي تأثيرات أو ضغوط خارج إطار السلطة القضائية، إلى جانب تعزيز المساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب.

وأوضحت الأمم المتحدة أنها ستواصل التعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية لدعم الجهود التي يقودها الليبيون لتطوير مؤسسات العدالة، وتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، وضمان حماية كرامة وحقوق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في مختلف مناطق ليبيا.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت ريتشاردسون لقاءً مع المستشار إبراهيم بوشناف، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، حيث ناقش الطرفان أهداف المؤتمر، ودور اللجنة، والجهود المبذولة لدفع إصلاح منظومة السجون.

وتناول اللقاء سبل مكافحة ظاهرة الاحتجاز التعسفي، وتعزيز برامج الإصلاح والتأهيل، والعمل على خفض أعداد نزلاء السجون، إلى جانب تطوير منظومة العدالة الجنائية وتحسين البنية التحتية للمرافق العقابية.

كما بحث الجانبان أهمية حماية حقوق الإنسان وكرامة جميع الأشخاص المحرومين من الحرية، بمن فيهم النساء والأطفال والمهاجرون والفئات التي تحتاج إلى حماية خاصة، مع التأكيد على دور المؤسسات الأمنية والجهات المختصة في تنفيذ الإصلاحات وفق مبادئ سيادة القانون.

وأعربت ريتشاردسون عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني والعلمي للمسارات الإصلاحية، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية والشركاء المعنيين في ليبيا.