الأمم المتحدة تُدين مقتل «خنساء المجاهد»

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مقتل الخنساء محمد عبدالمجيد، التي أُطلقت عليها النار ليلة أمس في منطقة السراج بطرابلس.

وأعربت البعثة عن أحر تعازيها لعائلة الضحية، مؤكدة أن الحادث يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة جميع حالات القتل المماثلة وضمان المساءلة الكاملة.

وحثّت البعثة السلطات المختصة على إجراء تحقيق سريع وشفاف، وتقديم الجناة إلى العدالة، واتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لهذا النمط من العنف، مشيرة إلى خطورة العنف ضد النساء واستهداف النساء الناشطات في الحياة العامة.

وأكدت البعثة أن هذا الحادث يمثل صدمة لعائلة وأصدقاء وأفراد المجتمع، محذرة من أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوتر، وداعية جميع الأطراف لضبط النفس والتعاون مع التحقيقات الجارية لتقديم الجناة إلى العدالة.