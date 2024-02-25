الاتحاد الأوروبي: اسرائيل تستخدم الجوع كسلاح في غزة

أكد الاتحاد الأوروبي، أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن غزة غير مقبولة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: نحن في خضم كارثة مع استخدام الجوع كسلاح في غزة.

وأضاف بوريل: نحن بالفعل في خضم كارثة، واضطرت الأمم المتحدة إلى تعليق المساعدات الإنسانية، “فإسرائيل” تستخدم الجوع كسلاح، وهذا مخالف للقانون الدولي.

وقال في مقابلة مع صحيفة “إل باييس”، الإسبانية: ليس سرا أن “الإسرائيليين” لعبوا دورا في تقسيم الفلسطينيين، مؤكدا أن غزّة تدمّرت واستخدام القوة كان غير متناسب.

واعتبر بوريل أن أن خطط رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، بشأن قطاع غزة غير مقبولة وبذور الكراهية تزرع لأجيال.

هذا وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم 142 إلى 29692 شهيدا و69879 جريحا.