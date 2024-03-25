الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إلى تونس للحد من الهجرة

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم لقوات الأمن التونسية نحو 178 مليون دولار، على ثلاث سنوات.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية ما يصل إلى 164.5 مليون يورو (177.74 مليون دولار) على ثلاث سنوات.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن بروكسل تعهدت بتقديم تمويل قيمته 105 ملايين يورو لتونس، يتعلق بالحد من الهجرة في اتفاق موقع العام الماضي، لكن لم يُصرف أغلبه حتى الآن.

وذكرت “فايننشال تايمز”، أن الاتحاد سيرفع الإنفاق بشكل عام على الهجرة من خلال مصادر تمويل مختلفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تخصيص نحو ثلثي المبلغ المتوقع البالغ 278 مليون يورو للأمن وإدارة الحدود.

وأوضحت الصحيفة، أن البرامج الممولة من الاتحاد لصالح قوات الأمن التونسية، تتضمن أكاديمية تدريب للحرس البحري التونسي، تنفذها الشرطة الاتحادية الألمانية، كما ستنفق الأموال على شراء معدات، منها رادارات وزوارق للحرس البحري، فضلاً عن إنشاء نقاط حدودية برية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي صرف هذا الشهر 150 مليون يورو لتونس لدعم الميزانية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

هذا كانت إدارة الحرس البحري التونسي، أعلنت، أمس، إحباط 28 محاولة للهجرة غير الشرعية، وانتشال جثتين، وإنقاذ 1178 من المهاجرين غير النظاميين، بينهم 18 تونسياً، والباقون من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء.