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الاتفاق على فتح الحدود بين ليبيا وتونس في أقرب وقت

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 9 سبتمبر 2021 - 19:02 | آخر تحديث: 9 سبتمبر 2021 - 19:20 نُشر: الخميس، 9 سبتمبر 2021 - 19:02
ليبيا
الاتفاق على فتح الحدود بين ليبيا وتونس في أقرب وقت
حكومة الوحدة الوطنية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُجري زيارة رسمية لتونس

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، زيارة رسمية لجمهورية تونس، حيث أجرى لقاءًا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، حضره وزراء الصحة، والداخلية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ومن الجانب التونسي وزير الداخلية وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.

وناقش الجانبان التطورات السياسية الأخيرة بالبلدين، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والإقتصادي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

الاتفاق على فتح الحدود بين ليبيا وتونس في أقرب وقت
آخر تحديث: 9 سبتمبر 2021 - 19:20
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