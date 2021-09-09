الاتفاق على فتح الحدود بين ليبيا وتونس في أقرب وقت

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، زيارة رسمية لجمهورية تونس، حيث أجرى لقاءًا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، حضره وزراء الصحة، والداخلية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ومن الجانب التونسي وزير الداخلية وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.

وناقش الجانبان التطورات السياسية الأخيرة بالبلدين، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والإقتصادي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.